Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 сентября 2021 21:19

В Тверской области исполнилось 100 лет труженице тыла Татьяне Моисеевой

Слова благодарности ей передал глава региона
Алексей АНДРЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Татьяна Александровна Моисеева.

Татьяна Александровна Моисеева.

Фото: ПТО

11 сентября 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Татьяна Александровна Моисеева из деревни Азарниково Калининского района.

- Вся Ваша жизнь посвящена работе на земле. В годы Великой Отечественной войны Ваш добросовестный труд стал важным вкладом в общую Победу, а в мирное время служил восстановлению и развитию Верхневолжья. Спасибо Вам за сохранение трудовых и семейных ценностей нашего народа. Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия и добра, - передала пресс-служба областного правительства обращенные к юбиляру слова губернатора Игоря Рудени.

Татьяна Александровна Моисеева в 1937 году вступила в колхоз «Восход» в деревне Старый Погост. До 1987 года трудилась в полевых условиях, была дояркой, телятницей.

Татьяна Александровна воспитала пятерых детей и 13 внуков