В Тверской области при столкновении трех машин пострадала двухлетняя девочка

Авария произошла по вине водителя за рулем Лады Гранта. Фото: УГИБДД по Тверской области
11 сентября в Вышнем Волочке на улице Шмидта произошло ДТП, в котором получила травмы маленькая девочка. Ей всего два года. К счастью, её жизни ничего не угрожает.
На дороге столкнулись Лада Гранта, Волга (Газ-31029) и Рено Логан.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, пострадавшая девочка находилась в Ладе Гранта, по вине водителя которой и произошла авария. Машина не затормозила вовремя и врезалась в зад Волги, а та уже в иномарку.
Двухлетняя девочка была в кресле, пристегнута. У неё диагностирована ушиб костей носа.
В Ладе Гранта ехали еще двое детей, они - в порядке.
Все водители в момент ДТП были трезвы.