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Происшествия11 сентября 2021 20:56

В Тверской области при столкновении трех машин пострадала двухлетняя девочка

ДТП произошло в одном из райцентров региона
Алексей АНДРЕЕВ
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Авария произошла по вине водителя за рулем Лады Гранта. Фото: УГИБДД по Тверской области

Авария произошла по вине водителя за рулем Лады Гранта. Фото: УГИБДД по Тверской области

11 сентября в Вышнем Волочке на улице Шмидта произошло ДТП, в котором получила травмы маленькая девочка. Ей всего два года. К счастью, её жизни ничего не угрожает.

На дороге столкнулись Лада Гранта, Волга (Газ-31029) и Рено Логан.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, пострадавшая девочка находилась в Ладе Гранта, по вине водителя которой и произошла авария. Машина не затормозила вовремя и врезалась в зад Волги, а та уже в иномарку.

Двухлетняя девочка была в кресле, пристегнута. У неё диагностирована ушиб костей носа.

В Ладе Гранта ехали еще двое детей, они - в порядке.

Все водители в момент ДТП были трезвы.