В Твери в машине уже чуть ли не сутки заперта собака

В этой машине заперта и лает собака. Фото: VK/Тверь ВКонтакте

В популярном тверском паблике граждане сообщили (приложив видео и фото) о непонятной тревожной ситуации - в Твери на улице Громова у дома №14 стоит автомобиль "Рено Дастер", в котором заперта собака....

Как написано в посте, пёс наглухо заперт в машине и лает уже около суток. Это, якобы, подтверждают очевидцы.

- Стекла у машины тонированы, но можно разглядеть, что собака что-то грызёт или ест. У машины номера с курским регионом и присутствует знак "инвалид за рулём". Позвонили в МЧС, говорят помочь ничем не могут, - сообщили обеспокоенные судьбой собаки люди.

Спасатели и правда не могут сами взламывать машину в данной ситуации, так как она является частной собственностью. При этом бить по колесам, чтобы привлечь внимание хозяина авто бесполезно - сигнализации нет.

В комментариях граждане предложили вызвать полицию. Это действительно резонная идея.

Также один из комментаторов высказал идею, что надо в специальном приложении пробить номер и найти контакты владельца кроссовера.