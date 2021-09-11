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Здоровье11 сентября 2021 12:07

В Тверской области к 11 сентября коронавирусом заразились ещё 198 человек

Шесть человек за минувшие сутки умерли от COVID-19
Алексей АНДРЕЕВ
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Статистика заражения коронавирусом в регионе по прежнему высокая.

Статистика заражения коронавирусом в регионе по прежнему высокая.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 198 человек. Всего с начала пандемии в регионе подтвержден 62 751 случай заражения COVID-19.

Выздоровели за минувшие сутки 174 человека. Всего с начала пандемии излечились 56 288 жителей.

1 584 человека скончались в результате заражения коронавирусом. За минувшие сутки от COVID-19 умерли шесть человек.

На карантине - 4879 человек (+ 18 за сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе продолжается массовая вакцинация .

Прививку сделали 379 459 человек, за последние сутки - 1137 граждан..

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам вакцинальных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

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