Жительница Твери поверила мошеннику и отдала почти 600 тысяч рублей

Зафиксирован еще один случай телефонного "развода". Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Еще одна жительница Твери стала жертвой мошенников. Попавшись на уже довольно потрепанную уловку, 51-летняя женщина по сути отдала аферистам 588 000 рублей.

В полиции она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил о том, что кто-то получил доступ к ее персональные данным и пытается оформить на имя женщины кредит.

Далее последовал стандартный "развод". Мошенник под видом сотрудника банка предложил жертве защитить свои личные данные, для чего, якобы, необходимо через приложение оформить в банке займ и перевести деньги на «резервный» счет.

Растерявшаяся женщина согласилась и через online-заявку оформила кредит на сумму 588 000 рублей.

- Затем заявительница, поддавшись на уговоры неизвестного сотрудника, перевела все заемные средства на счета злоумышленников. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, - уточнила подробности пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Полиция в который раз напоминает гражданам: при попытке незнакомцев под видом сотрудников банка или правоохранительных органов заставить сделать перевод или сообщить пароли от банковской карты, или оформить кредит необходимо немедленно закончить разговор и сообщить об этом по официальным телефонам клиентской поддержки банка. Они должны быть указаны на обратной стороне банковской карты либо на сайте кредитной организации.