В Тверской области у пенсионерки в очереди в аптеке украли деньги

Полиция города Бологое задержала подозреваемую в краже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

79-летняя жительница города Бологое подала заявление о краже в местный отдел полиции. Она сообщила, что стояла в очереди в одной из аптек, а когда вернулась домой, обнаружила, что из сумки исчезли деньги - около 29 тысяч рублей.

Полицейским удалось оперативно задержать подозреваемую в краже. Ей оказалась 59-летняя жительница Вышнего Волочка.

Выяснилось, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области, подозреваемую доставили в отдел полиции, где она призналась краже. Задержанная рассказала, что пришла в аптеку и, пока стояла в очереди, обратила внимание на сумку стоявшей неподалеку пенсионерки. Ловким движением руки воровка вытащила деньги из сумки и скрылась.

Деньги были возвращены владелице.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.