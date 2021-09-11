В Тверской области жители могут выбрать лучшего народного участкового

Дан старт конкурсу. Графика: УМВД России по Тверской области

11 сентября стартовал ежегодный Всероссийский конкурс «Народный участковый - 2021», проводимый МВД России. К нему присоединяется и Тверская область. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, конкурс проходит в три этапа:

- Первый и второй проводятся на региональном уровне. Онлайн-голосование граждан проводится с 11 по 20 сентября и с 7 по 16 октября 2021 года. По его окончанию определится победитель, который представит наш регион на Всероссийском этапе конкурса. Заключительное онлайн-голосование состоится в ноябре текущего года на официальном Интернет-сайте МВД России, в ходе которого и определится по-настоящему народный участковый.

Информация о конкурсантах размещена на сайте УМВД России по Тверской области.