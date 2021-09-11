На федеральном уровне началась подготовка к работе по модернизации системы теплоснабжения Твери

В столице региона назрел вопрос модернизации системы теплоснабжения. Фото: ПТО

10 сентября губернатор Игорь Руденя в Правительстве РФ обсудил с вице-премьером Александром Новаком вопросы модернизации системы теплоснабжения Твери. Этому было посвящено отдельное совещание.

Александр Новак и Игорь Руденя. Фото: ПТО

На сегодняшний день большая часть городского оборудования ТЭЦ и тепловых сетей, находится в управлении ООО «Тверская генерация». В ведении компании - три ТЭЦ, 18 котельных и порядка 482 км сетей.

По поручению Президента России Правительством РФ совместно с ПАО «Газпром» в настоящий момент рассматривается вопрос передачи теплосетевого имущества города в эксплуатационное управление ООО «Газпром энергохолдинг».

По итогам совещания 10 сентября вице-премьер поручил Минстрою России совместно с Минэнерго России, правительством Тверской области и ООО «Газпром энергохолдинг» создать рабочую группу и представить в Правительство РФ план-график реализации мер по модернизации системы теплоснабжения Твери.

Как сообщает областное правительство, будут подготовлены варианты расчета стоимости работ по модернизации. Также будет проработан вопрос перехода Твери к модели ценообразования на основе принципа «альтернативной котельной» для потенциального увеличения объёма инвестиций на модернизацию системы теплоснабжения.

Сейчас работа по приведению в порядок теплосетевого хозяйства Твери и области ведется в плановом режиме.

После завершения отопительного сезона в Верхневолжье началась подготовка к осенне-зимнему периоду. Она затрагивает 834 котельные, свыше 1900 км тепловых сетей, более 6000 км водопроводных сетей, 2500 км – сетей водоотведения, а также более 60 тыс. км электросетей.