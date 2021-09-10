В Тверской области мужчину обманул мошенник через сервис поиска попутчиков

Злоумышленника разыскивает полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 25-летний житель Вышнего Волочка и сообщил, что его обманули мошенники.

Мужчина хотел сэкономить на поездке до Москвы и воспользовался популярным сервисом поиска попутчиков. Перевозчик быстро нашелся, связался с потерпевшим и предложил внести предоплату.

Для оплаты заявитель перешел по ссылке в мессенджере и оплатил поездку, после чего с его счета были списаны 7 500 рублей. Лжепопутчик перестал выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Личность злоумышленника устанавливается.