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Происшествия10 сентября 2021 20:30

В Тверской области мужчину обманул мошенник через сервис поиска попутчиков

Потерпевший хотел сэкономить на поездке в Москву
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника разыскивает полиция

Злоумышленника разыскивает полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 25-летний житель Вышнего Волочка и сообщил, что его обманули мошенники.

Мужчина хотел сэкономить на поездке до Москвы и воспользовался популярным сервисом поиска попутчиков. Перевозчик быстро нашелся, связался с потерпевшим и предложил внести предоплату.

Для оплаты заявитель перешел по ссылке в мессенджере и оплатил поездку, после чего с его счета были списаны 7 500 рублей. Лжепопутчик перестал выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Личность злоумышленника устанавливается.