Житель Тверской области сбывал в магазинах фальшивые пятитысячные купюры

Житель Тверской области сбывал поддельные купюры в торговых точках Фото: УМВД России по Тверской области
В Тверской области полицейские задержали 26-летнего жителя Калининского района, подозреваемого в хранении, перевозке и сбыте фальшивых денежных купюр.
Установлено, что поддельными пятитысячными банкнотами злоумышленник расплачивался в розничных магазинах и заправках в Ржеве.
В машине у мужчины нашли 143 поддельные купюры разного номинала.
По ч. 1 статьи 186 УК РФ возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.