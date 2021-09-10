Житель Тверской области сбывал в магазинах фальшивые пятитысячные купюры

Житель Тверской области сбывал поддельные купюры в торговых точках Фото: УМВД России по Тверской области

В Тверской области полицейские задержали 26-летнего жителя Калининского района, подозреваемого в хранении, перевозке и сбыте фальшивых денежных купюр.

Установлено, что поддельными пятитысячными банкнотами злоумышленник расплачивался в розничных магазинах и заправках в Ржеве.

В машине у мужчины нашли 143 поддельные купюры разного номинала.

По ч. 1 статьи 186 УК РФ возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.