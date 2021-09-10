Госавтоинспекторы обстреляли колеса машины, чтобы задержать пьяного водителя в Тверской области

Полицейские устроили погоню за нарушителем Фото: архив "КП"

На 30 км автодороги Осташков-Кувшиново инспекторы ГИБДД преследовали «Ниссан Датсун», водитель которого проигнорировал требование об остановке и продолжил движение. Мужчина петлял по дороге, выезжал на полосу встречного движения и на обочину.

После неоднократных требований остановиться и предупредительного выстрела в воздух полицейские из табельного оружия обстреляли колеса машины. В результате погони и стрельбы никто не пострадал. Водитель остановился.

Им оказался 58-летний житель Бологое. У него установлено состояние алкогольного опьянения. Автомобиль помещен на платную стоянку в Осташкове, владелец доставлен в полицию.

В отношении задержанного составлены административные материалы.