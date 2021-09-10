В Твери двадцать одаренных школьников получили премии

Одаренным детям вручили премии Фото: администрация Твери

В администрации Твери состоялось награждение одаренных школьников. Двадцать учеников получили единовременные премии за отличные результаты на олимпиадах и научно-практических конференциях различного уровня.

Награждение прошло в торжественной обстановке. Присутствующим показали документальный фильм о Твери и провели экскурсию о работе муниципалитета и взаимодействии с городами-побратимами.

В соответствии с постановлением администрации Твери социальная поддержка в размере 5 000 рублей оказывается ежегодно одаренным детям по двум направлениям: «За особые достижения в олимпиадном движении» и «За особые достижения в научно-исследовательской работе». Учреждены 10 премий по каждому направлению.