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Общество10 сентября 2021 18:08

Многодетные семьи Тверской области борются за микроавтобус в конкурсе «Лучшее семейное подворье»

Конкурсантов можно поддержать, проголосовав в интернете
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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За главный приз борются 19 многодетных семей.

За главный приз борются 19 многодетных семей.

Фото: ПТО

В Тверской области продолжается конкурс «Лучшее семейное подворье-2021», за главный приз борются 19 многодетных семей.

Это региональный этап. Всего же в конкурсе (в рамках муниципальных этапов) участвовали 59 семей.

Оценивать финалистов эксперты оргкомитета будут до 15 ноября. Критериев несколько, в том числе - наличие на подворье сельскохозяйственных животных, построек, техники, сада и огорода, оформление жилого дома и так далее.

При подведении итогов будут учитываться и результаты народного голосования. Поддержать участников можно будет в VK-группе областного Министерства демографической и семейной политики . 4 октября там разместят фотографии подворий.

"За победу в конкурсе в качестве приза предусмотрен пассажирский микроавтобус, за второе место семья получит легковой автомобиль, за третье – комплект бытовой техники и инструментов", - сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Демография».