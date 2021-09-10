В подразделениях МЧС по Тверской области прошла акция памяти о погибшем главе МЧС России Евгении Зиничеве

В Тверской области почтили память генерала Евгения Зиничева Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

10 сентября в Москве в здании НЦУКС МЧС России состоялась церемония прощания с генералом армии Евгением Зиничевым.

Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга 8 сентября 2021 года в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС. Ему было 55 лет.

В день прощания во всех подразделениях МЧС России, в том числе в Тверского пожарно-спасательного гарнизона, приспущены флаги.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области присоединились к акции памяти о Евгении Зиничеве, которая прошла по всей России. У пожарно-спасательных частей и подразделений министерства выстроили спецтехнику с включенными проблесковыми маячками и сиренами.

Евгения Николаевича похоронят в Санкт-Петербурге.