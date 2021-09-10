В Тверской области ранее судимый мужчина поджёг дом, в котором находились пятеро детей

Дети и их мать чудом успели спастись из пламени. Фото: Олег УКЛАДОВ

8 сентября 2021 года около 23:00 в деревне Михайлова Гора Бежецкого района местный житель поджёг дом, в котором находилась его сожительница и пять её детей. Мужчина был нетрезв и незадолго до этого поссорился с сожительницей. О том, что она дома с детьми он знал.

По информации СУ СКР по Тверской области, поджигатель - ранее судимый гражданин Республики Узбекистан 1972 года рождения - пробрался на чердак дома и подпалил ветошь. От трагедии семью спасла дочь женщины, заметившая начинающийся пожар. Все успели выбежать из дома. Строение полностью сгорело.

Мужчину задержали бежецкие полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, среди которых малолетние, совершенное общеопасным способом" (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Прокурором Тверской области Сергеем Лежниковым поручено Бежецкому межрайонному прокурору взять под личный контроль ход расследования этого уголовного дела.