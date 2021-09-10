В Тверской области выдано 1571 свидетельство на региональный материнский капитал

Семьям окажут дополнительную поддержку Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тверской области с начала 2021 года вручено 1 571 свидетельство на региональный материнский (семейный) капитал. Размер выплаты составляет 68 888 рублей.

Всего в регионе действует порядка 50 мер поддержки семей с детьми. На форуме муниципальных образований губернатор Игорь Руденя сообщил о расширении ряда направлений в демографии.

С 2022 года школьники из многодетных семей будут получать школьную форму. Многодетным семьям помогут с покупкой автотранспорта и с погашением ипотечных кредитов.