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Общество10 сентября 2021 16:38

В Тверской области выдано 1571 свидетельство на региональный материнский капитал

Размер выплаты составляет 68 888 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Семьям окажут дополнительную поддержку

Семьям окажут дополнительную поддержку

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тверской области с начала 2021 года вручено 1 571 свидетельство на региональный материнский (семейный) капитал. Размер выплаты составляет 68 888 рублей.

Всего в регионе действует порядка 50 мер поддержки семей с детьми. На форуме муниципальных образований губернатор Игорь Руденя сообщил о расширении ряда направлений в демографии.

С 2022 года школьники из многодетных семей будут получать школьную форму. Многодетным семьям помогут с покупкой автотранспорта и с погашением ипотечных кредитов.