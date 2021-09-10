Госавтоинспекторы продолжают сплошные проверки автобусов в Тверской области

Госавтоинспекция продолжает проверки автобусов Фото: Кирилл ЧАЩИН

Госавтоинспекция Тверской области продолжает сплошные проверки по контролю за организацией пассажирских перевозок. В время рейдов сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

За период с 3 по 9 сентября проверено 52 автобуса. Вявлены нарушения, когда водители управляли транспортнымми средствами с неисправностями. Всего с начала 2021 года проведено 235 сплошных проверок, выявлено 325 нарушений.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.