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Общество10 сентября 2021 15:56

Госавтоинспекторы продолжают сплошные проверки автобусов в Тверской области

С начала года выявлено 325 нарушений
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекция продолжает проверки автобусов

Госавтоинспекция продолжает проверки автобусов

Фото: Кирилл ЧАЩИН

Госавтоинспекция Тверской области продолжает сплошные проверки по контролю за организацией пассажирских перевозок. В время рейдов сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

За период с 3 по 9 сентября проверено 52 автобуса. Вявлены нарушения, когда водители управляли транспортнымми средствами с неисправностями. Всего с начала 2021 года проведено 235 сплошных проверок, выявлено 325 нарушений.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.