В торговых точках Тверской области нашли фальсификат молочных продуктов

Молочные продукты не прошли проверку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ходе мониторинга в торговых точках Бологое, Вышнего Волочка, Торжка и пгт Селижарово были отобраны пробы молочной продукции: молоко, сыр, сгущенное молоко, сметана разных производителей.

Образцы проверили эксперты Тверской межобластной ветлаборатории и выявили в составе проб наличие жиров немолочного происхождения и растительных масел, пищевые добавки.

Товары были произведены в разных регионах, в том числе в Московской области, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Республике Татарстан, Брянской области.

Результаты экспертиз направлены в надзорные ведомства для принятия мер.