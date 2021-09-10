Росгвардейцы задержали девушку, устроившую дебош в ресторане Твери

Девушки подрались в ресторане Фото: Фото: vk.com/news69 (скрин видео)

В Управлении Росгвардии по Тверской области рассказали подробности потасовки между администратором ресторана быстрого питания и посетительницей.

Конфликт произошел накануне вечером в заведении на улице Коминтерна.

При патрулировании улиц экипажу вневедомственной охраны поступил вызов из ресторана. Прибывшие на охраняемый объект росгвардейцы выяснили, что между двумя посетительницами общепита произошел конфликт, - рассказали в ведомстве.

Администратор ресторана попыталась успокоить девушек, однако одна из покупательниц стала вести себя вызывающе - предъявлять претензии работнице и оскорблять ее. Завязалась драка, девушки вцепились друг другу в волосы. Их разняли сотрудники общепита.

Нарушительницу задержали росгвардейцы и доставили в полицию. Проводится проверка.