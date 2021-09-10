В Конаковском районе Тверской области будут курсировать автобусы «Транспорта Верхневолжья»

Губернатор провел прием граждан. Фото: ПТО

10 сентября губернатор Игорь Руденя провёл личный приём граждан. В числе прочего его спросили, будут ли организованы прямые автобусные рейсы до больницы в посёлке Редкино Конаковского района от посёлков Изоплит и Озерки.

Сейчас по этому маршруту можно добраться только с пересадками. добраться можно только с пересадкой. При этом в Изоплите и Озерках живут свыше 4000 человек.

По словам Игоря Рудени, вопрос будет решён с внедрением на территории Конаковского района новой модели пассажирских перевозок.

- С первых чисел марта 2022 года запускаем «Транспорт Верхневолжья» на территории района. Как временное решение - с 14 сентября вводятся изменения в действующий маршрут»-, - уточнил губернатор.

В 2020 году Тверская область начала модернизацию системы общественного транспорта с отмены частных маршруток (а постепенно и троллейбусов) и запуска синих автобусов «Транспорт Верхневолжья» в Твери и Калининском районе.

3 июля 2021 года эту модель пассажирских перевозок запустили в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях.

Планируется, что через несколько лет во всех муниципалитетах региона будут работать 1430 автобусов «Транспорта Верхневолжья».