В Тверской области в водохранилище выпустили более 3000 рыб

В 2021 году в водоемы области выпущено почти 3,8 млн экземпляров молоди и личинок различных видов рыб. Фото: ПТО

Очередной этап зарыбления состоялся в нашем регионе. При участии представителей Московско-Окского территориального управления Росрыболовства в Иваньковское водохранилище выпустили свыше 3000 рыб молоди стерляди.

Накануне в прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя отметил, что за последние пять лет в водоемы Верхневолжья выпущено более 20 миллионов молоди рыб, в том числе осетровых.

Глава региона при этом сообщил, что планируется увеличить объемы зарыбления чуть ли не в двое. В том числе - за счет будущего развития Зубцовского рыбоводного завода.

В 2021 году в водоемы области выпущено почти 3,8 млн экземпляров молоди и личинок различных видов рыб. Ведется зарыбление реки Волга, Иваньковского и Угличского водохранилищ, озера Селигер.

До конца текущего года планируется выпустить еще 2,3 млн экземпляров молоди рыб.