Администратор "McDonald’s" в Твери оттаскала за волосы посетительницу

Конфликт у кассы в ресторане засняли очевидцы Фото: vk.com/news69 (скрин видео)

10 сентября в сети появилось видео драки в ресторане сети McDonald’s на улице Коминтерна в Твери.

Как рассказали очевидцы в группе "News 69", конфликт произошел у кассы - сцепились администратор и посетитель. Две девушки рвали друг другу волосы, пока их не разняли работники заведения быстрого питания.

О причинах конфликта известно немного. Посетители уточняют, что одна из участниц драки - клиентка, которой случайно у кассы попали рукой в глаз. Женщина потребовала извинений, разозлилась, схватила с прилавка предмет и кинула в ответ обидчице. На шум вышла администратор и попросила выйти из зала разъяренную женщину и решить проблемы на улице. Постетительница отказалась и кинулась в лицо администратору. Началась драка. Посетители ресторана вызвали полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области, по данному инциденту проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.