Наркокурьера задержали во время "закладки" в Осташкове

В Осташкове мужчина делал закладки Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками управления наркоконтроля УМВД России по Тверской области совместно с районными коллегами и бойцами спецназа был задержан наркокурьер.

Подозреваемым оказался 44-летний житель областного центра, мужчина работал на нелегальный интернет-магазин в качестве курьера-закладчика. Его задержали во время очередной закладки у железнодорожного переезда.

В ходе досмотра полицейские обнаружили 10 свертков с веществом растительного происхождения и еще 46 свертков лежали в машине.

Вещество направлено на исследование. Фигурант показал тайники, где уже им заложено наркотическое вещество.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.