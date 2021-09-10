Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 сентября 2021 9:39

Наркокурьера задержали во время "закладки" в Осташкове

У него нашли 56 свертков с веществом
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Осташкове мужчина делал закладки Фото: УМВД России по Тверской области

В Осташкове мужчина делал закладки Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками управления наркоконтроля УМВД России по Тверской области совместно с районными коллегами и бойцами спецназа был задержан наркокурьер.

Подозреваемым оказался 44-летний житель областного центра, мужчина работал на нелегальный интернет-магазин в качестве курьера-закладчика. Его задержали во время очередной закладки у железнодорожного переезда.

В ходе досмотра полицейские обнаружили 10 свертков с веществом растительного происхождения и еще 46 свертков лежали в машине.

Вещество направлено на исследование. Фигурант показал тайники, где уже им заложено наркотическое вещество.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.