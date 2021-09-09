В Кашине Тверской области в 2022 году начнут строить бассейн

Губернатор сказал - бассейн будет. Фото: ПТО

Вечером 9 сентября губернатор Игорь Руденя вновь ответил на актуальные для региона вопросы в прямом телеэфире. В том числе успокоил жителей Кашина.

Оксана Тимофеева из этого города к северо-востоку от Твери спросила губернатору, построят ли в Кашине бассейн, хотя бы небольшой. Девушка выразила чаяния всех кашинцев.

Игорь Руденя ответил, что в следующем году в Кашине будут строить бассейн. То же самое касается соседнего Калязина.

А в Кимрах, по словам губернатора, строительство бассейна начнется уже в этом году.