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Общество9 сентября 2021 21:27

В Кашине Тверской области в 2022 году начнут строить бассейн

Об этом в прямом эфире сообщил глава региона
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
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Губернатор сказал - бассейн будет.

Губернатор сказал - бассейн будет.

Фото: ПТО

Вечером 9 сентября губернатор Игорь Руденя вновь ответил на актуальные для региона вопросы в прямом телеэфире. В том числе успокоил жителей Кашина.

Оксана Тимофеева из этого города к северо-востоку от Твери спросила губернатору, построят ли в Кашине бассейн, хотя бы небольшой. Девушка выразила чаяния всех кашинцев.

Игорь Руденя ответил, что в следующем году в Кашине будут строить бассейн. То же самое касается соседнего Калязина.

А в Кимрах, по словам губернатора, строительство бассейна начнется уже в этом году.