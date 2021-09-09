Губернатор Игорь Руденя поручил поддержать арматурный завод в Тверской области

Губернатор на заводе проявил интерес к его продукции. Фото: ПТО

9 сентября губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в муниципалитет посетил Бологовский арматурный завод (БАЗ), где работает 420 человек.

В 2019 году БАЗ оказался на грани остановки. Но благодаря усилиям правительства региона этого удалось избежать.

Весной 2020 года в пандемию БАЗ был включен в перечень системообразующих предприятий Тверской области регионального значения. Это дало возможность не останавливать работу в непростой период.

В этот раз Игорь Руденя поручил Министерству экономического развития региона проработать вопрос оказания дополнительной финансовой поддержки предприятию для окончательной стабилизации его работы и увеличения зарплаты сотрудникам.

БАЗ производит шаровые краны для воды и газа, вентили, сетчатые фильтры. Производственная мощность - более 1,2 млн единиц продукции в месяц. В планах у компании наладить производство шариковой заслонки и создать гальванический цех.