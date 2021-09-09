Полицейские поймали серийного вора-рецидивиста, обокравшего десять магазинов в Твери

Следственные действия. Фото: УМВД по Тверской области.

На серию краж в тверскую полицию пожаловались сразу несколько торговых сетей.

- Заявители пояснили, что в ночное время путём взлома входной двери неизвестный проникал в магазины, затем похищал ювелирные украшения и электронную технику, - рассказали подробности в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

На розыск и задержание серийного вора были ориентированы все наружные полицейские службы. Мужчину задержали во время попытки сбыть краденое на одной из улиц Центрального района Твери. Оказалось, что у 30-летнего тверичанина большой опыт в подобных делишках: он уже был судим за аналогичные преступления.

В этот раз от его рук пострадало порядка 10 торговых объектов в разных районах города. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ущерб подсчитывается.