В Тверской области мужчина умер, разыскивая сбежавшую сожительницу

Фигуранта уголовного дела осудили на 7 лет Фото: архив "КП"

Преступление было совершено в ночь на 6 мая в Бельском районе Тверской области.

48-летний мужчина пришел домой к знакомому в поисках пропавшей сожительницы и начал выпивать с хозяином дома и его гостем. В это время женщина пряталась в комнате. Когда хозяин квартиры вышел из кухни, гости начали ссориться. 36-летний мужчина схватил сожителя женщины за волосы и несколько раз ударил головой о порог дверного проема. Потерпевший потерял сознание.

Молодой человек оттащил его в сарай, а утром на садовой тачке отвез к себе домой, пытался отпоить молоком, но не смог, оставил мужчину в доме, а сам лег спать.

Когда пришла полиция, пострадавший был уже мертв.

Фигуранта осудили по ч. 4 статьи 111 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.