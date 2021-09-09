Для начинающих предпринимателей в Тверской области снизился размер ставки за поручительство

В Тверской области снизился размер ставки за поручительство для начинающих предпринимателей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области снизился размер ставки за поручительство для начинающих предпринимателей. Владельцам компаний, у которых нет возможности внести залог в банк на получение кредита, поручителем выступает региональный Фонд содействия предпринимательству. Обычный размер вознаграждения за предоставление поручительства сейчас – 0,5% годовых. Особенные условия – для компаний, зарегистрированных не более года назад, плата за поручительство для них – всего 0,25% годовых. Так за поручительство в сумме 3 млн рублей за три года компания заплатит 22,5 тыс. рублей. Все необходимые документы для получения поручительства готовит сотрудник банка, где компания получает кредит.