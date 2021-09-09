Мужчина уплыл на лодке и пропал в Тверской области

Мужчину ищут с 4 сентября Фото: ВПСО "Сова"

Юрий Владимирович Чичкарёв, 1963 года рождения, из Селижаровского муниципального округа пропал 4 сентября в Тверской области.

В тот день он уплыл на лодке Марлин серо-синего цвета с жёлтыми наклейками в сторону деревни Ясенское Осташковского городского округа. До настоящего времени информации о нем нет. Лодку позднее нашли в районе деревни Колобово.

Волонтерами ВПСО "Сова" организованы поиски, на пропавшего составлена ориентировка.

Сообщается, что мужчина высокого роста, среднего телосложения, носит усы, одет в камуфляжные куртку и штаны, черные ботинки, при себе - телефон.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(920)172-50-74, 8(910)646-34-34 или 102.