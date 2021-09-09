В Твери водитель на иномарке врезался в мусорку и опрокинулся на крышу

ДТП на Промышленном проезде в Твери Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Владимир Тверской

Серьезное ДТП произошло на Промышленном проезде в Твери 9 сентября. Водитель иномарки во время движения наехал на мусорный контейнер, врезался в стоящий автомобиль и перевернулся на крышу.

Информация о пострадавших уточняется. На место выезжали спецслужбы.

О происшествии сообщили очевидцы в паблике "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети. Подписчики также уточняют, что виновник аварии сбежал с места происшествия.