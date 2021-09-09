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Общество9 сентября 2021 14:09

Обманутая женщина поблагодарила полицейских за помощь в поимке мошенника в Тверской области

Мужчина часто одалживал деньги и никогда не возвращал
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Полицейские задержали мошенника Фото: архив "КП"

Полицейские задержали мошенника Фото: архив "КП"

Жительница Твери поблагодарила сотрудников уголовного розыска Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери: Бориса Угнивенко, Дениса Музалева и Алексея Ворзонина за раскрытие преступления, совершенного в отношении неё.

В апреле женщина познакомилась с молодым человеком. Пара начала встречаться, под разными предлогами мужчина часто одалживал деньги и не возвращал.

Злоумышленника задержали. В полиции он сознался в содеянном. На фигуранта завели уголовное дело по статье "Мошенничество".