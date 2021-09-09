В Тверской области отремонтировано 1,94 млн квадратных метров дорожных покрытий

В регионе продолжают обновлять дороги. Фото: ПТО

В регионе продолжается реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщает областное правительство, на сегодняшний день уложено 1,94 млн кв. м асфальтобетона. Всего в Верхневолжье в этом году приведут в порядок более 2,6 млн кв. м дорожных покрытий.

- Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам, - считает губернатор Игорь Руденя.

Уже завершены работы на дорогах Осташков – Селижарово – Ржев, «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино, Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, Торжок – Осташков, Дубна – Кимры – Горицы, Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново.

В этом году заключены двухлетние госконтракты на ремонт дорог Спирово – Козлово – Ососье, Старица – Степурино – Сидорово – граница Московской области, Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое. Там работы завершат в 2022 году.

При составлении планов работ по нацпроекту особое внимание уделяется дорогам, ведущим к социально значимым объектам. Так, например, в Твери в рамках нацпроекта проведен ремонт автотрасс вблизи 16 школ, 23 детских сада.