В Твери на время дорожных работ и мероприятий перекроют несколько улиц

В Твери перекроют несколько улиц Фото: Алина НИЗАМОВА

В Твери в связи с дорожными работами ежедневно, с 8:00 до 19:00, будут перекрывать движение и ограничивать парковку всех видов транспорта по улице Артюхиной (на участке от дома 17 на улице Артюхиной до дома 1а на улице Седова) на период с 9 сентября по 31 октября.

До 23:00 вечера 13 октября будет перекрыто движение:

- по Затверецкому бульвару (на участке от улицы Академика Туполева до улицы Розы Люксембург);

- по Затверецкому бульвару (на участке от улицы Академика Туполева до Литейного переулка);

- по проезду Кутузова;

- по Литейному переулку (на участке от проезда Кутузова до Затверецкого бульвара).

В связи с работой съемочной группы и проведением мероприятий будет перекрываться центр Твери.

Движение и парковку ограничат с 10:00 утра до 20:00 вечера 11 сентября и с 16:00 до 20:00 вечера 12 сентября по набережной Степана Разина (на участке от Тверского проспекта до Свободного переулка).

На других участках в это же время:

- по улице Вольного Новгорода (от Студенческого переулка до Тверского проспекта);

- по улице Трехсвятской (на участке от улицы Советской до набережной Степана Разина);

С 7:00 до 15:00 19 сентября:

- по площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского;

- по улице Вольного Новгорода (на участке от площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского до Студенческого переулка);

- по улице Советской (на участке от площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского до Студенческого переулка).

2 октября с 11:00 до 13:30 перекроют улицу Псковскую (на участке от Октябрьского проспекта до Волоколамского шоссе).

На местах ограничения движения будут установлены дорожные знаки, обеспечен проезд транспорта экстренных служб и автомобилей, обслуживающих мероприятия.

Автомобилистам следует заранее планировать маршруты и пути объезда.