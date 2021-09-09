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Общество9 сентября 2021 11:25

Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире ответит на вопросы жителей Тверской области

Он традиционно состоится вечером в четверг
Алексей АНДРЕЕВ
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Губернатор вновь выйдет в прямой эфир.

Губернатор вновь выйдет в прямой эфир.

Фото: ПТО

9 сентября в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится очередной прямой эфир с участием губернатора Игоря Рудени.

Глава региона расскажет об итогах форума муниципальных образований, который прошел на этой неделе. Губернатор представил там Стратегию развития Верхневолжья до 2026 года.

Также планируется, что в эфире прозвучат ответы на актуальные для нашей области вопросы, в том числе от жителей.

Прямой эфир с губернатором можно будет посмотреть и в интернете.