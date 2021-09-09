Дом с гнилыми стенами и трещиной обязали отремонтировать УК в Тверской области

Дом отремонтировали по настоянию прокуратуры Фото: архив "КП"

В Осташковскую межрайонную прокуратуру обратилась жительница одного и домов и рассказала, что строение нуждается в ремонте.

Дом обслуживает УК МП ЖКХ ЗАТО Солнечный.

В ходе проверки прокуратурой выявлены грубые нарушения требований жилищного законодательства. При визуальном осмотре на лестничной площадке второго этажа двухэтажного дома обнаружена трещина в стене, следы протечек на потолке и стенах над окном на лестнице. В ванной комнате одной из квартир основная деревянная стена здания начала гнить, в ней поселились насекомые, и выпадают куски древесины. На потолках кухни и комнаты видны следы протечек, а в коридоре и прихожей штукатурный отделочный слой стен покрыт трещинами.

Межрайонным прокурором руководителю управляющей компании внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Нарушения устранены, в доме произведен ремонт.