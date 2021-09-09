Сайты по продаже оружия заблокировали в Тверской области Фото: архив "КП"

Прокуратурой Кувшиновского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены сайты по продаже боевого огнестрельного оружия без лицензии.

Информация была опубликована в свободном доступе для неограниченного круга лиц, что противоречит законодательству.

По результатам проверки прокуратурой района направлено в суд административное исковое заявление о признании данной информации запрещенной, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.