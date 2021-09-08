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Общество8 сентября 2021 20:38

В магазине Бежецка продавали полуфабрикаты с кишечной палочкой

Пробы были отобраны Россельхознадзором
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В полуфабрикатах нашли кишечную палочку

В полуфабрикатах нашли кишечную палочку

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В одном из магазинов Бежецка специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям были отобраны пробы мясной замороженной продукции: полуфабрикаты мясные рубленные в тесте, пельмени домашние, полуфабрикаты из свинины рубленные котлеты-гамбургеры мясные «По-домашнему», полуфабрикаты из куриного мяса рубленные котлеты-гамбургеры «Нежные».

Исследование проводилось в Тверской межобластной ветлаборатории, в ходе проверки во всех образцах проб были выявлены бактерии группы кишечной палочки.

Информация о нарушении требований технического регламента была передана в надзорные ведомства для принятия мер.