В магазине Бежецка продавали полуфабрикаты с кишечной палочкой

В полуфабрикатах нашли кишечную палочку Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В одном из магазинов Бежецка специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям были отобраны пробы мясной замороженной продукции: полуфабрикаты мясные рубленные в тесте, пельмени домашние, полуфабрикаты из свинины рубленные котлеты-гамбургеры мясные «По-домашнему», полуфабрикаты из куриного мяса рубленные котлеты-гамбургеры «Нежные».

Исследование проводилось в Тверской межобластной ветлаборатории, в ходе проверки во всех образцах проб были выявлены бактерии группы кишечной палочки.

Информация о нарушении требований технического регламента была передана в надзорные ведомства для принятия мер.