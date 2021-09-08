Участник Великой Отечественной войны, полковник Иван Афанасьев отметил 96-летие в Твери

Иван Петрович отметил 96-летие Фото: ПТО

8 сентября 96-й день рождения отмечает житель Твери, участник Великой Отечественной войны, полковник Иван Петрович Афанасьев. - В годы войны Вы доблестно сражались за свободу родной земли на многих рубежах нашего Отечества. В Тверской области свято чтут подвиг ветеранов. Символом нашей безмерной благодарности поколению победителей стал Ржевский мемориал Советскому солдату, на открытии которого Вы были в прошлом году, – отметил губернатор Игорь Руденя в обращении к Ивану Петровичу. Иван Петрович Афанасьев был призван в армию 1 августа 1942 года в 850 артиллерийский полк 271 стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа.

В 1943 году стал участником освобождения Минска, а затем и наступления на Кенигсберг. В 1948 году на танке ИС-3 участвовал в параде Победы. После войны служил в Забайкальском военном округе, где принял участие в войнах во Вьетнаме и Китае. Награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За Берлин», «За боевые заслуги», Орденом Почета, грамотой Президиума Верховного совета СССР.