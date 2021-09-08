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Общество8 сентября 2021 19:39

В Твери пройдут празднования 750-летия основания Тверской епархии

Дата отмечается 15 сентября
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Начнутся празднования с божественной литургии.

Начнутся празднования с божественной литургии.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверская епархия, одна из древнейших епархий Русской Православной церкви, была основана в 1271 году Полоцким епископом Симеоном, ставшим первым архиереем Тверской земли. В этом году епархия празднует 750-летие.

15 сентября в Твери пройдут празднования. Они начнутся с божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе. Начало литургии в 9:00. Богослужение совершат митрополит Тверской и Кашинский Амвросий и архиереи Тверской митрополии, а также епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий.

В 12:00 в Музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной (Салтыкова-Щедрина, 16) откроется выставка коллекции фотографий из фонда Тверского государственного объединённого музея, посвящённая 750-летию Тверской епархии. В 15:00 в Тверском академическом театре драмы состоится праздничный концерт.