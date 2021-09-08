В Твери пройдёт ежегодный сказочно-литературный фестиваль "Дерево жизни"

Волшебства хватит на всех. Фото: ежегодный сказочно-литературный фестиваль "Дерево жизни"

11 сентября, в ближайшую субботу, в горсаду Твери состоится очередной сказочно-литературный фестиваль "Дерево жизни".

Программа насыщенная: карнавал сказочных персонажей, ярмарки, театральные постановки и не только. На площадках фестиваля развернутся творческие мастерские - по изготовлению авторской куклы, раскрашиванию одежды в технике "тай-дай", рисованию и другие. Будут работать спортивные площадки, а также состоится обмен книгами и горшечными цветами.

"Волшебства хватит на всех", - обещают организаторы. Главное, чтобы не подвела погода. Пока на 11 сентября метеосайты обещают нам тепло - около +20 и небольшие осадки местами.

Подробности о фестивале можно узнать на его страничке в соцсети.