В Тверской области планируется открыть музей сыроделия

При заводе создадут музей основателя отрасли сыроделия в России. Фото: ПТО

8 сентября губернатор Игорь Руденя побывал на Конаковском сыродельном заводе "Верещагин". Там глава региона в том числе обсудил с руководством предприятия несколько вопросов.

Один из них касался планов по открытию музей сыроделия имени Н.В. Верещагина. Этот человек в 1866 году открыл в Тверской губернии первую в России артельную крестьянскую сыроварню. Его признают как создателя новой отрасли русского народного хозяйства «масло- и сыроделия».

Музей планируется открыть уже в этом году при финансовой поддержки из областного бюджета.

Также Игорь Руденя обсудил с руководством предприятия вопрос строительства новой котельной.

СПРАВКА КП

Предприятие работает в Конаково с 1996 года. После проведенной в 2019-2020 годах модернизации завод стал специализироваться на сыроделии.

В 2020 году на 27-й международной выставке «Продэкспо» сыры Конаковского завода «Едимоновский козий» и «Шанклиш» завоевали золотую и бронзовую медали в номинации «Лучший продукт России».