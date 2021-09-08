В Тверской области планируется открыть музей сыроделия

При заводе создадут музей основателя отрасли сыроделия в России.
Фото: ПТО
8 сентября губернатор Игорь Руденя побывал на Конаковском сыродельном заводе "Верещагин". Там глава региона в том числе обсудил с руководством предприятия несколько вопросов.
Один из них касался планов по открытию музей сыроделия имени Н.В. Верещагина. Этот человек в 1866 году открыл в Тверской губернии первую в России артельную крестьянскую сыроварню. Его признают как создателя новой отрасли русского народного хозяйства «масло- и сыроделия».
Музей планируется открыть уже в этом году при финансовой поддержки из областного бюджета.
Также Игорь Руденя обсудил с руководством предприятия вопрос строительства новой котельной.
СПРАВКА КП
Предприятие работает в Конаково с 1996 года. После проведенной в 2019-2020 годах модернизации завод стал специализироваться на сыроделии.
В 2020 году на 27-й международной выставке «Продэкспо» сыры Конаковского завода «Едимоновский козий» и «Шанклиш» завоевали золотую и бронзовую медали в номинации «Лучший продукт России».