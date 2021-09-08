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Происшествия8 сентября 2021 16:22

У дачницы из Москвы украли три чугунные ванны в Тверской области

Похищенное злоумышленник сдал в металлолом
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника задержала полиция

Злоумышленника задержала полиция

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 43-летняя жительница Москвы и сообщила, что с ее дачного участка в Кимрах украли три чугунные ванны стоимостью 10 000 рублей.

Полицейские обследовали место происшествия и в ходе розыска вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель.

Похищенные ванны злоумышленник погрузил в машину знакомого и вывез в пункт приёма металла.

По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.