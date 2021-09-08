На месте раскопок Желтикова монастыря в Твери нашли археологические сокровища

Находки на месте раскопок Желтикова монастыря Фото: ТИА

В Твери продолжаются археологические раскопки на месте Свято-Успенского Жёлтикова монастыря. В течение трех недель археологи тщательно исследуют территорию и смогли обнаружить удивительные и ценные находки - каменные фундаменты привратного Алексеевского храма, монастырскую ограду и надгробия, основания нескольких башен, возведённых в эпоху Петра Первого, печные изразцы.

Археологическими работами в Жёлтиковом монастыре руководит доктор искусствоведения, член-корреспондент РААСН Алексей Салимов.

Трофеи уникальны. Это настоящее археологичсеское и историческое сокровище.

Три недели археологи тщательно обследуют территорию Фото: ТИА

- На самом деле наши находки поразительны с точки зрения архитектуры и истории самого монастыря. Передо мной настоятель отец Агапит поставил задачу – провести раскопки и выяснить, что сохранилось от прежних построек, как располагались строения на территории, исследовать Царские палаты, храм, ограду, башни. Я считаю, что мы с задачей справились. А дальше уже решение за руководством монастыря – каким делать проект и как его восстанавливать, - рассказал корреспонденту ТИА Алексей Салимов.

Впереди у археологов большой объем работы: исследована лишь часть монастырской территории, до западной ограды даже ещё не добирались, а значит не исключены и другие интересные находки.