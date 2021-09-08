Губернатор Тверской области посетил спецферму и молочный завод

На первом плане - Сергей Новиков и Игорь Руденя. Фото: ПТО

8 сентября губернатор Игорь Руденя в Конаковском районе посетил производственные площадки Группы компаний «АгроПромкомплектация». Там его встретил гендиректор агрогиганта Сергей Новиков.

Первым делом Игорь Руденя посмотрел, как обстоят дела на новой специализированной ферме по выращиванию молодняка коров молочных пород. Она построена в деревне Ручьи этим летом. Ферма рассчитана на 850 голов.

Затем губернатор побывал на Дмитрогорском молочном заводе, где работает свыше 250 человек. Он был запущен в 2016 году. Игорь Руденя вник в процесс производства молока и молочной продукции. Её там много.

Завод перерабатывает 90 тыс. тонн сырого молока и производит 50 тыс. тонн готовой продукции ежегодно.

Сейчас предприятие готовят к масштабной реконструкции, чтобы увеличить мощности и расширить ассортимент товаров.

- Производственные показатели, которые демонстрирует компания, являются эталонными для отрасли, - отметил губернатор. - Это устойчивость экономического развития, а также мотивация персонала. Уровень заработной платы соответствует показателям ведущих предприятий. За это хочу выразить отдельные слова благодарности руководству компании.

СПРАВКА КП

ГК «АгроПромкомплектация» имеет в Тверской области животноводческие молочные и свиноводческие комплексы, молокозавод и мясоперерабатывающий завод, племенную ферму, комбикормовый цех и другие мощности.

Предприятие также вводит производственные объекты в Ржевском районе.

Компания обеспечивает рабочими местами около 3 тысяч человек в нашем регионе.

Фотогеничные буренки. Фото: ПТО