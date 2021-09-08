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Происшествия8 сентября 2021 14:22

В Торжке трое подростков украли алкоголь из магазина

На них завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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На трех подростков завели уголовное дело за кражу

На трех подростков завели уголовное дело за кражу

Фото: Евгения ГУСЕВА

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних жителей Торжка. Их подозревают в краже, совершенной по предварительному сговору.

По версии следствия, 6 сентября, трое подростков пришли в магазин и украли две бутылки алкоголя.

Одного из подростков остановил работник магазина, но фигурант выдал только ону бутылку, а со второй скрылся.

По уголовному делу произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели произошедшего. Расследование продолжается.