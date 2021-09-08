В Торжке трое подростков украли алкоголь из магазина

На трех подростков завели уголовное дело за кражу Фото: Евгения ГУСЕВА

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних жителей Торжка. Их подозревают в краже, совершенной по предварительному сговору.

По версии следствия, 6 сентября, трое подростков пришли в магазин и украли две бутылки алкоголя.

Одного из подростков остановил работник магазина, но фигурант выдал только ону бутылку, а со второй скрылся.

По уголовному делу произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели произошедшего. Расследование продолжается.