В Торжке трое подростков украли алкоголь из магазина

На трех подростков завели уголовное дело за кражу
Фото: Евгения ГУСЕВА
Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних жителей Торжка. Их подозревают в краже, совершенной по предварительному сговору.
По версии следствия, 6 сентября, трое подростков пришли в магазин и украли две бутылки алкоголя.
Одного из подростков остановил работник магазина, но фигурант выдал только ону бутылку, а со второй скрылся.
По уголовному делу произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели произошедшего. Расследование продолжается.