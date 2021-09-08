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Общество8 сентября 2021 12:33

Губернатор Игорь Руденя отметил вклад финансистов Тверской области в развитие региона

Сегодня у этих специалистов - профессиональный праздник
Алексей АНДРЕЕВ
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К работникам и ветеранам финансовой системы Тверской области в связи с профессиональным праздником обратился губернатор.

К работникам и ветеранам финансовой системы Тверской области в связи с профессиональным праздником обратился губернатор.

Фото: ПТО

8 сентября отмечается День финансиста. К работникам и ветеранам финансовой системы Тверской области в связи с профессиональным праздником обратился губернатор Игорь Руденя.

- Финансисты вносят важнейший вклад в социально-экономическое развитие Верхневолжья, успешно реализуют государственную финансовую политику в нашем регионе, на высоком уровне обеспечивают эффективное управление бюджетными средствами. В отрасли работают настоящие профессионалы, компетентные, трудолюбивые и целеустремленные люди. Благодаря вашему труду финансово-бюджетная система Тверской области постоянно совершенствуется, в том числе благодаря цифровизации, - отметил глава региона.

Отдельные слова благодарности губернатор адресовал ветеранам, заложившим традиции и профессиональные ориентиры для новых поколений финансистов.