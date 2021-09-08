Женщина взяла кредит и отдала мошеннику 550 000 рублей в Тверской области

Мошенник обманул женщину на 550 тыс рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию с заявлением обратилась 61-летняя жительница Твери и сообщила, что стала жертвой мошенника.

Неизвестный позвонил ей и обманным путем похитил 550 000 рублей. Мужчина сообщил, что произошла утечка банковских данных и на ее мя пытаются оформить кредит. Женщина доверилась уловкам мошенника, сама оформила кредиты в разных банках и перевела на "безопасные счета" 550 000 рублей. После этого звонивший перестал выходить на связь, а потерпевшая обратилась в полицию.

Устанавливается личность подозреваемого. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.