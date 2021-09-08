Житель Тверской области убил знакомого после ссоры по телефону

Уголовное дело направлено в суд Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1983 года рождения, обвиняемого в убийстве.

Преступление было совершено 13 июня в одном из общежитий Твери. После ссоры по телефону обвиняемый взял нож, пошел к знакомому и ударил его в живот. От полученного ранения потерпевший скончался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.