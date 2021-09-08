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Происшествия8 сентября 2021 11:20

Житель Тверской области убил знакомого после ссоры по телефону

Преступление было совершено в общежитии в Твери
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1983 года рождения, обвиняемого в убийстве.

Преступление было совершено 13 июня в одном из общежитий Твери. После ссоры по телефону обвиняемый взял нож, пошел к знакомому и ударил его в живот. От полученного ранения потерпевший скончался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.