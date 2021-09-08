С полей в Тверской области собрали 37 000 тонн картофеля

В Тверской области продолжается уборка урожая Фото: ПТО

В Тверской области продолжается уборка урожая и заготовка кормов для животноводства. Общая посевная площадь в 2021 году составила 93,6 тыс. га.

На данный момент урожай собран с 40,9 тыс. га. Озимые собраны на 10,1 тыс. га, что составляет 93% от планируемого показателя.

Валовой сбор зерновых составляет 68,2 тыс. тонн. Картофель убран на площади 2,9 тыс. га, валовой сбор культуры - 37,1 тыс. тонн. Овощей собрали 19,8 тыс. тонн. На 90,8 тыс. га скошены травы.

Заготовлено 158,5 тыс. тонн сена, 211 тыс. тонн сенажа, 107,3 тыс. тонн силосной массы, грубых и сочных кормов – 16 центнеров на условную голову скота, что составляет 90% от прогнозного показателя.