В Тверской области 45-летний мужчина за кражу отправится в колонию

Мужчина проведет в колонии 2 года и 8 месяцев Фото: архив "КП"

45-летний мужчина без постоянного места жительства осужден за кражу денег у женщины в Тверской области. Вместе с потерпевшей мужчина выпивал у нее дома в Фировском районе, когда женщина отвлеклась, через мобильное приложение злоумышленник перевел с ее счета на свою карту 15 500 рублей.

Деньги фигурант позже обналичил в банкомате.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.